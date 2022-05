Woede om bizar PSG-contract Mbappé: ’Honderdduizenden banen in gevaar’

„Zulke overeenkomsten bedreigen de economische duurzaamheid van het Europese voetbal, waardoor honderdduizenden banen en de sportieve integriteit op de middellange termijn in gevaar komen”, staat in een statement van de Spaanse organisatie. „Niet alleen voor Europese competitie, maar ook voor onze binnenlandse competities.”

PSG zou Mbappé met astronomische bedragen hebben verleid om bij te tekenen. Naar verluidt ontvangt hij een tekenbonus van 300 miljoen euro, een jaarsalaris van 100 miljoen euro (netto) en krijgt hij bovendien inspraak bij het aanstellen de trainer en technisch directeur en het aan- en verkopen van spelers.

„Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed en in de afgelopen jaren een verlies van 700 miljoen euro heeft opgebouwd, met een kostenpost van rond de 650 miljoen euro aan salarissen hier toestemming voor krijgt. Clubs die wel in staat zijn om deze speler aan te trekken zonder dat hun salarisbudget in het geding komt, kunnen hem hierdoor niet vastleggen.”

Voorzitter Javier Tebas van La Liga had eerder al zijn onvrede via Twitter geuit. „Wat PSG doet door met grote geldsommen het contract van Mbappé te verlengen, is een belediging voor het voetbal. Al-Khelaïfi is net zo gevaarlijk als de Super League”, zo doelt Tebas op voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG en de vooralsnog mislukte plannen van een aantal Europese topclubs om een Super League op te zetten. Al-Khelaïfi, ook voorzitter van de Europese clubassociatie ECA, is tegen de vorming van zo’n gesloten ’supercompetitie’.