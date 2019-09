Dolblije Leclerc ’nog nooit zo moe geweest’

„Wat een race, ik ben nog nooit zo moe geweest”, zei de Monegask kort na de finish. „Hier winnen is gewoon een droom. Ik behaalde vorige week in Spa mijn eerste Formule 1-zege, maar deze overwinning is tien keer emotioneler.”

Leclerc gaf de ’tifosi’ al hoop door zaterdag de kwalificatierace te winnen, waardoor hij van poleposition mocht starten. De 21-jarige coureur, die naar verwachting de komende jaren de grote concurrent wordt van Max Verstappen in het wereldkampioenschap, stond de hele race onder druk van Mercedes. Hij sloeg eerst alle aanvallen van wereldkampioen Lewis Hamilton af en hield in de slotfase van de race de sterk opkomende Valtteri Bottas in bedwang. „Ik heb een paar foutjes gemaakt, daar moet ik wel mee uitkijken, maar de winst is fantastisch.”

Voor Ferrari was het de tweede zege van dit seizoen, maar pas de eerste op het thuiscircuit sinds Fernando Alonso in 2010.

