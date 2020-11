Racistische opmerking noopt voorzitter Engelse voetbalbond tot opstappen

Hij deed dat dinsdag tijdens een gesprek met een parlementscommissie over de toekomst van het Britse voetbal.

Clarke besloot zich eerst nog te verontschuldigen voor zijn opmerking. Hij trok een vergelijking naar de Verenigde Staten waar wel vaker over kleurlingen wordt gesproken zonder dat dit racistisch is bedoeld. Even later besloot hij alsnog terug te treden.

Clarke kreeg op sociale media veel kritiek voor zijn uitlatingen. „Ik heb met mijn onaanvaardbare woorden het voetbal een slechte dienst bewezen”, motiveerde hij zijn opstappen.

Clarke is ook vice-voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. Hij wordt in Engeland tijdelijk opgevolgd door Peter McCormick.