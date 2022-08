AZ-coach Pascal Jansen vreest blessure van goalgetter Vangelis Pavlidis

,,Het was een vervelend moment”, vertelde Jansen, de eerste coach sinds Louis van Gaal in 2006 die de volle buit heeft weten te pakken in de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen.

Wat er volgens Jansen precies gebeurde? ,,Vangelis pakte die actie op de achterlijn, gaf voor met links en voelde toen in zijn rechterbeen, nét iets boven zijn voet, iets knappen.”

Inhaalwedstrijd NEC

Na tijdelijk te zijn opgeknapt, werd in de kleedkamer duidelijk dat de Griekse centrumspits te veel hinder ondervond van zijn pijnlijke rechterenkel. Of Pavlidis de inhaalwedstrijd van aankomende donderdag tegen NEC haalt? Jansen: ,,Hij heeft pijn en we zullen moeten kijken wat de schade is. De eerste signalen waren in ieder geval niet prettig. Ik loop nu even voor mijn beurt uit, maar het lijkt op een enkelband.”

De 22-jarige spits uit Thessaloniki is het seizoen uitstekend gestart. Pavlidis was in acht optredens goed voor zes goals en vier assists. Geluk bij een ongeluk: spits Jens Odgaard, de recordaankoop van deze zomer (CF Montreal-aanwinst Djordje Mihailovic, die pas in het nieuwe jaar speelgerechtigd is, niet meegerekend), keerde afgelopen donderdag na liesklachten weer terug in de wedstrijdselectie. De Deen was in de tweede helft de vervanger van Pavlidis.