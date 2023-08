Oranje Leeuwinnen opgeschrikt door aardbeving in Wellington

De beroemde Oranjemars, waar een paar honderd Nederlandse supporters aan deelnamen, was amper bij het Sky Stadium gearriveerd, of de grond in Wellington begon licht te trillen. De speelsters van Oranje bevonden zich op dat moment in de catacomben van het stadion.

De aardbeving, waarvan het episch centrum in de Tasmanzee op 63 kilometer van Wellington lag, had een kracht van 5.6 op de Schaal van Richter. Om de paar weken vinden er in Nieuw-Zeeland kleine bevingen plaats. Op 22 februari 2011 vielen er in Christchurch 185 doden toen de stad werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.3 op de Schaal van Richter. Of en hoeveel schade de aardbeving heeft aangericht in het land, is nog niet bekend.