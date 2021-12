FA start onderzoek naar invloedrijke scheidsrechtersbaas

Het onderzoek zal zich richten op nieuwe beschuldigingen die zijn geuit tegen Elleray. De aard van de beschuldigingen is niet openbaar gemaakt en de FA heeft geen commentaar gegeven op het onderzoek.

Elleray is een invloedrijke naam binnen de scheidsrechterswereld. Hij is momenteel voorzitter van de scheidsrechterscommissie in de FA en vervult diezelfde functie bij Belgische scheidsrechters. Daarnaast is hij technisch directeur bij het IFAB (International Football Association Board), het orgaan dat internationaal de spelregels in het voetbal beheert en coördineert, waar hij nauw samenwerkt met voormalig toparbiter Pierluigi Collina. Als arbiter floot hij bijna tweehonderd Premier League-duels en ook was hij actief op het EK voetbal van 1996 in eigen land.

Elleray werd vorig jaar bekritiseerd nadat hij tegen een groep semi-professionele scheidsrechters had gezegd dat er „te veel baarden, tatoeages en bierbuiken aanwezig zijn.”