Zorgt Europa League voor snelle terugkeer Ten Hag in Johan Cruijff ArenA?

Voor Ajax, dat als derde eindigde in de groepsfase van de Champions League en ’degradeerde’ naar het tweede toernooi van Europa, valt met name Manchester United op als potentiële opponent. De Engelsen staan sinds deze zomer onder leiding van Erik ten Hag, die 4,5 jaar de scepter zwaaide in Amsterdam.

Een tweeluik met AS Roma behoort eveneens tot de mogelijkheden. Bij de Romeinen is José Mourinho trainer. De Portugees zat Ajax in 2017 nog lelijk dwars door met Manchester United de bus te parkeren in de Europa League-finale en met 2-0 te winnen. Bij AS Roma staan Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum onder contract. Laatst genoemde is al langere tijd uitgeschakeld met een gebroken scheenbeen.

Mogelijke tegenstanders Ajax

Manchester United

FC Midtjylland

Stade Rennais

AS Roma

Union Berlin

FC Nantes

AS Monaco

PSV won donderdag op bezoek bij Bodø/Glimt (1-2), maar dat was niet genoeg om Arsenal van de groepswinst te ontdoen. Daardoor wacht de ploeg van Ruud van Nistelrooy - net als Ajax, zondag tegenstander in de Eredivisie - een optreden in de tussenronde van de Europa League. Met name het FC Barcelona van oud-speler Memphis Depay springt in het oog. Ook Frenkie de Jong speelt natuurlijk voor de Catalanen, terwijl Luuk de Jong vorig seizoen nog actief was in Camp Nou.

Met onder meer zesvoudig winnaar Sevilla (UEFA Cup/Europa League) en Juventus in de pot met mogelijke tegenstanders staat PSV voor een ogenschijnlijk lastig karwei.

Mogelijke tegenstanders PSV