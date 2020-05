Ajax heeft Deense buitenspeler (17) bijna binnen

Dat bevestigen bronnen in Amsterdam. De buitenspeler (momenteel dus nog actief voor de club waar Ajax ook Kasper Dolberg vandaan haalde) was eerder op stage en scoorde in een oefenduel van Ajax O16 drie keer.

De talentvolle aanvaller is gescout door John Steen Olsen, die in het verleden onder meer Christian Eriksen, Viktor Fischer en dus Dolberg naar Ajax haalde.