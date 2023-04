Poldervaart revalideert voorspoedig: trainer bezocht weer wedstrijden De Graafschap

„Dat heb ik bewust onder de radar gedaan om de jongens niet te storen in hun wedstrijdbeleving. Het was prachtig om hen op een volle De Vijverberg te zien spelen”, verklaart Poldervaart.

„Vanaf 8 maart ben ik begonnen aan mijn revalidatietraject met fysiotherapie en ergotherapie. Zo zwem ik onder meer en natuurlijk loop ik”, aldus de 52-jarige trainer. „Het is een traject waarbij ik alle vertrouwen heb dat ik fysiek goed terug zal keren. Ik ben blij met de manier waarop mijn revalidatie op dit moment verloopt.”

Poldervaart werd in februari opgenomen in het ziekenhuis, waar hij ruim twee weken verbleef. Bij de ziekte van Guillain-Barré kunnen de spieren in armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken verzwakken.