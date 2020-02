Stanley Menzo over rel Ron Jans: ’Verschil tussen echt racisme en domme uitglijder’

Stanley Menzo en Ron Jans Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Of ze nu jaren of helemaal nooit met hem hebben gewerkt: niemand in voetbalminnend Nederland kan zich iets voorstellen bij Ron Jans in relatie tot ook maar enige vorm van racisme. In de Verenigde Staten gaan de theorieën inmiddels de ronde over wie de aanklacht tegen de ook onder Cincinnati-fans zo geliefde trainer heeft gedaan.