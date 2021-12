Michael van Gerwen begint WK darts ondanks ietwat stroeve start met simpele zege

In de derde ronde wacht Van Gerwen een clash met Chris Dobby, Rusty-Jake Rodriguez of Ben Robb. De 32-jarige Brabander is in Londen als derde geplaatst, achter titelverdediger Gerwyn Price en Peter Wright.

Van Gerwen trof in de persoon van Barstow de nummer 101 van de wereld. De Brit is niet in het bezit van een PDC Tour Card, maar mocht aan het WK deelnemen, omdat hij als reservespeler op de Players Championship-toernooien genoeg prijzengeld in de wacht had gesleept. In de eerste ronde versloeg Barstow collega-debutant John Norman Junior met 3-1.

Zelfvertrouwen

Van Gerwen was in aanloop naar de partij van zaterdagavond vol zelfvertrouwen. „Natuurlijk ben ik klaar voor het WK. Ik heb me goed voorbereid en de afgelopen dagen lekker staan trainen. Toch blijft een eerste wedstrijd altijd spannend en bovendien heeft Chas ook gewoon verdienstelijk gespeeld in de eerste ronde. Ik zal aan de bak moeten”, blikte Mighty Mike vooruit bij RTL7.

Stroeve start

De eerste set in Alexandra Palace ging onverwacht naar Barstow. Van Gerwen miste meerdere dubbels, waarna zijn Engelse opponent in de vijfde leg met een knappe 119-finish een voorsprong pakte.

In de tweede set was Van Gerwen niet direct bij de les. Barstow kwam op 1-0, maar mede door een break werd de set in uiteindelijk met 3-1 in Hollands voordeel beslist. De Groene Sloopkogel had in het restant van de wedstrijd diverse keren meerdere pijlen nodig voor een dubbel, maar gelukkig voor de Vlijmenaar werden hem die ook gegund door Barstow. Daardor kon Van Gerwen vrij snel uitlopen naar 3-1 en de wedstrijd beslissen. Hij eindigde de partij met een gemiddelde van 94,54 en een check-out percentage van 30,5 procent.

Fans van Michael van Gerwen in Alexandra Palace. Ⓒ HH/ANP

Publiek

Net als vorig jaar hangt momenteel een donkere corona-wolk boven het WK. Het is hoogst onzeker of publiek de komende weken blijft toegestaan in Alexandra Palace. Van Gerwen hoopt dat de fans blijven mogen komen. „Ik vind het fijner als ze er wel bij zijn, het geeft motivatie, inspiratie en voldoening. Zolang ze er zijn, ga ik van ze genieten.”

Uitslagen

Zaterdag 18 december