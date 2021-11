Video: Novak Djokovic gaat uit zijn plaat nadat Servië zich plaatst voor WK voetbal

De nummer 1 van de wereld was na afloop van de WK-kwalificatieinterland Portugal-Servië (1-2) uitzinnig van vreugde. De bezoekers maakten in de slotfase via Aleksandar Mitrovic de winnende en gaan daardoor naar het WK in Qatar. Djokovic was zo blij dat hij zelfs even het raam opende om de stille avond in de Turijnse straten te doorbreken.

Het is te hopen dat zijn tegenstander van maandag, de Noor Casper Ruud, dinsdagavond niet hetzelfde doet. Want dat betekent dan waarschijnlijk dat het Nederlands elftal zich volgend jaar niet mag melden op het WK.