Gary Hekman held op natuurijs ondanks ’oud lijf’ dat hem in de steek laat

BURGUM - Met zijn handen in de lucht kwam Gary Hekman woensdagavond al sprintend als eerste over de finish. Niet veel later volgde een kreet vol ontlading. De blijdschap was enorm bij de 34-jarige schaatser, nadat hij de eerste marathon van het jaar op natuurijs op zijn naam had geschreven. Deze wedstrijd wilde hij zó graag winnen. „Eigenlijk is deze marathon alleen maar mooi voor de winnaar”, grijnsde hij tevreden na afloop.