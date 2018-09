'Belangrijke beslissing' Cahill met oog op WK

Cahill, woensdag 38 geworden, wil elders meer speeltijd krijgen om zo zijn kansen op deelname aan het WK voetbal met de nationale ploeg van zijn land te vergroten. Het zou het vierde WK worden voor de topscorer van Australië: in 103 interlands kwam Cahill tot 50 doelpunten.

Cahill maakte sinds zijn komst naar Melbourne in augustus 2016 voor zijn club dertien doelpunten in alle competities samen. "Het is nooit makkelijk om afscheid te nemen, maar gelukkig kon ik dat doen met een overwinning afgelopen weekeinde en staan we keurig derde", zei Cahill woensdag.

De aanvaller verlaat de club al na negen speelronden nadat hij eerder al had gedreigd met een vertrek omdat hij te weinig speeltijd krijgt. Tegen Newcastle Jets viel hij pas dertien minuten voor tijd in.

Nadat de Socceroos zich gekwalificeerd hadden voor het WK zei Cahill al dat hij een 'belangrijke beslissing' moest nemen met het oog op zijn kansen op deelname aan het WK.