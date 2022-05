Hockey-international Fiona Morgenstern (26) naar Amsterdam

Het was een emotionele week voor Morgenstern. Afgelopen weekeinde degradeerde de aanvallende middenveldster met Oranje-Rood uit de Hoofdklasse, donderdag werd haar toptransfer naar Amsterdam door bestuurslid tophockey Ellen Hoog bekend gemaakt.

Morgenstern (26) debuteerde op 10 november tijdens het met 3-1 gewonnen Pro Leagueduel met België. Begin april, tijdens haar derde interland, scoorde ze tweemaal tegen de Verenigde Staten. Inmiddels heeft ze zes caps verzameld.

Na acht seizoenen voor Oranje-Rood te hebben gespeeld, meldt Morgenstern, nog volop in de race om een plekje in de WK-selectie van Jamilon Mülders, zich dus in het Amsterdamse Bos. „Een mooie aanwinst voor ons team”, laat coach Robert Tigges weten. „Fiona is een technisch vaardige aanvaller die mooi past bij de Amsterdamse stijl. Haar energie en mentaliteit zullen ook enorm bijdragen aan ons team.”