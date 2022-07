Vos diep onder de indruk van Wiebes: ’Alsof er een raket wordt afgevuurd’

Wielrennen

Wiebes wint langste rit ooit in vrouwenwielrennen, Vos behoudt geel

De vijfde etappe in de Tour de France Femmes is donderdagmiddag een prooi geworden voor Lorena Wiebes. Marianne Vos behoudt de gele trui. De rensters legden ruim 175 kilometer af tussen Bar-le-Duc en Saint-Dié-des-Vosges. Dat was meteen ook de langste afstand die de vrouwen ooit hebben gereden in ee...