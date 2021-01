Voetbalbond Uruguay kraakt schorsing Edinson Cavani

Cavani kreeg van de FA een schorsing van drie wedstrijden voor een naar eigen zeggen vriendelijk bedoelde opmerking op Instagram. Eind november beantwoordde de 33-jarige spits van Manchester United een bericht waarin hij werd gefeliciteerd met zijn twee goals tegen Southampton met „gracias negrito”, iets wat vrij vertaald ’bedankt zwarte’ betekent. Volgens Manchester United heeft die term in Engeland een andere lading dan in Zuid-Amerika en was Cavani zich daar niet bewust van.

„Het bericht was puur bedoeld als vriendelijke groet richting een vriend”, verklaarde de Uruguayaan. „Het laatste wat ik wil, is iemand beledigen. Ik ben tegen racisme en heb het bericht verwijderd nadat mij was uitgelegd dat dit ook anders opgevat kan worden.”

Volgens de Uruguayaanse voetbalbond zijn de woorden van Cavani in Uruguay gangbaar en hebben ze geen racistische betekenis. „We zijn tegen elke vorm van discriminatie, maar helaas legt de Engelse voetbalbond door deze straf een enorme onwetendheid aan de dag en minachting voor andere culturen”, valt te lezen in een verklaring van de Uruguayanen. „De FA straft hier niet alleen een speler mee, maar onze hele cultuur en manier van leven. Niet Edinson, maar de FA maakt zich schuldig aan racisme en discriminatie.”

De boodschap van de AFU werd op sociale media gedeeld door meerdere Uruguayaanse topvoetballers, zoals Luis Suarez en Diego Godin.