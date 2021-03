FC Utrecht beducht voor rentree Riechedly Bazoer

Riechedly Bazoer Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Bij de vorige ontmoeting tussen Vitesse en FC Utrecht waren de Arnhemmers nog volop in beeld voor de bovenste twee plekken en zochten de Utrechters vertwijfeld naar hun vorm. Het krachtsverschil was toen opvallend groot, maar de afgelopen twee maanden lijken de teams, die zondagmiddag in de Galgenwaard weer het strijdperk betreden, wat naar elkaar te zijn toegegroeid.