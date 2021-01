UAE Team Emirates start Tour met titelhouder Pogacar, Hirschi en Kristoff

Hirschi beleefde afgelopen jaar zijn doorbraak bij Sunweb, waar zijn contract werd ontbonden. Tijdens de afgelopen Tour pakte Hirschi de ritzege in Sarran Corrèze, waar hij na een solo alleen aankwam. Kort na de Tour volgde de derde plaats in de wegrace op het WK wielrennen, won hij de Waalse Pijl en werd hij tweede achter Primoz Roglic in Luik-Bastenaken-Luik.

„We starten er met een sterk team, want het is belangrijk dat je in zulke wedstrijden meerdere troeven hebt om uit te spelen”, zei Hirschi over zijn Tour-deelname.

Eerder afstappen

„De Tour wordt anders voor mij. Ik zal niet meer jagen op ritzeges zoals vorig seizoen, maar ik moet Tadej helpen. Dat is een andere benadering, maar ik denk dat ik er ook veel van kan leren. Ik wil hem aan die tweede eindzege helpen. Het is zeker niet het plan om eerder af te stappen met het oog op de Spelen. Het is te vroeg om daar nu al mee bezig te zijn.”