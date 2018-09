Feyenoord Rotterdams beste

Tonny Vilhena schiet de 1-0 binnen namens Feyenoord. Ⓒ EPA.

Feyenoord heeft er geen misverstand over laten bestaan wie de club van Rotterdam is. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst, die na afloop zeer tevreden was, was in De Kuip met 6-1 te sterk voor stadgenoot Sparta.