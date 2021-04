Mercedes-teambaas Toto Wolff: ‘Waarschijnlijk minder updates door crash Valtteri Bottas’

Mercedes-protegé Russell probeerde Bottas tijdens de door Max Verstappen gewonnen race in Imola te passeren, raakte zijn auto kwijt op een nat gedeelte van de baan en reed vervolgens vol in op Bottas. De enorme crash die volgde veroorzaakte een rode vlag.

,,De auto kunnen we afschrijven”, aldus Wolff. ,,Dat is niet iets wat we kunnen gebruiken, zeker nu we in de Formule 1 sinds dit jaar met een budgetplafond werken. Waarschijnlijk zorgt dat ervoor dat we dit jaar minder updates kunnen doorvoeren aan de auto. Twee auto’s die zo crashen, zonder dat er aanvankelijk contact is, is niet wat ik verwacht om te zien.”

Wolff was hard in zijn beoordeling voor Russell, die zelf Bottas de schuld gaf, maar volgens de Oostenrijkse teambaas ‘het grotere plaatje zou moeten zien’. Volgens Wolff wordt de bolide van Mercedes gestaag beter, maar zit het nog niet op het niveau van Red Bull. Lewis. Hamilton voert de WK-stand na twee races wel aan. Hij heeft een puntje meer dan Verstappen.