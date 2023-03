WK-legende Just Fontaine (89) overleden

Anno 2023 is Fontaine dankzij dat bijzondere staaltje in Zweden nog altijd de nummer vier op de eeuwige ranglijst van alltime WK-topscorers, ex aequo met de huidige wereldkampioen Lionel Messi. Alleen Gerd Müller (14 WK-goals), Ronaldo (15 WK-goals) en Miroslav Klose (16 WK-goals) maakten er meer.

Na zijn jeugd in Marokko maakte Fontaine de oversteek naar Frankrijk, het land van zijn vader, waar hij successen vierde bij OGC Nice (1x Frans kampioen) en Stade de Reims. Met die laatste club werd hij driemaal Frans kampioen.

Vroeg gestopt

Bij zijn debuut voor de Franse ploeg maakte Fontaine tegen Luxemburg direct een hattrick. Fontaine zou tot 21 interlands komen voor Les Bleus en maakte daarin dertig goals. Door fysieke problemen moest Fontaine al op 28-jarige leeftijd zijn actieve carrière beëindigen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Na zijn afscheid als profvoetballer in 1962 werd hij trainer. In die hoedanigheid was hij bondscoach van Frankrijk en Marokko en coachte hij onder andere Paris Saint-Germain en Toulouse.

Platinischoen

Op 10 juni 2014, aan de vooravond van het WK in Brazilië kreeg de toen 80-jarige Fontaine in Sao Paulo een prijs genaamd de Platinischoen. Daarmee werd zijn prestatie uit 1958, dertien doelpunten in een toernooi, nog eens geëerd. Fontaine kreeg de prijs uit handen van toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini en de Braziliaanse oud-spits Ronaldo.

„Het is een monument van het Franse voetbal dat ons heeft verlaten. Het is een trieste dag voor de liefhebbers van Paris Saint-Germain, een club die hij vijftig jaar geleden naar het hoogste niveau leidde”, schrijft PSG.