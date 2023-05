Premium Het beste van De Telegraaf

Giro d’Italia in wurggreep van virus Waarom heeft corona vooral grote impact op de wielersport?

Primož Roglič met een mondkapje in de Giro. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Andermaal slaat corona om zich heen en ditmaal in de Ronde van Italië. De laatste besmetting van rozetruidrager Remco Evenepoel is als een bom ingeslagen. De wereld gezondheidsorganisatie WHO heeft de pandemie nietig verklaard, maar dat geldt niet in het wielrennen. Hoe kan het dat het virus nergens zo’n impact lijkt te hebben als in deze sport?