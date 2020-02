Denise Kielholtz staat ’op alle vlakken haar vrouwtje’

„Toen ik de kooi instapte, met die kleine handschoenen, voelde ik direct het vuur weer aanwakkeren.” Ⓒ Instagram

Volgens haar trainer Bob Schreiber is Denise Kielholtz de meest gretige pupil die hij heeft rondlopen in zijn dojo in Krommenie. Komend weekeinde mag de 30-jarige Amsterdamse haar vechtlust botvieren op Kristina Williams. Alles stelt ze in werking om na kickbokskampioene nu ook een wereldtitel in het MMA te veroveren. „Ik weet zeker dat er zaterdag een heel goede Miss Dynamite staat.”