Klaassen wacht met Werder zenuwslopende laatste speeldag

„We hebben weer een kans laten liggen om terrein te winnen in de degradatiestrijd”, zei hij. „Nu hebben we nog maar één mogelijkheid.”

Werder Bremen moet komende zaterdag een achterstand van twee punten goedmaken op Fortuna Düsseldorf. Lukt dat niet, dan degradeert de gevallen topclub voor de tweede keer naar de Tweede Bundesliga. Werder speelt zaterdag tegen 1. FC Köln, Düsseldorf neemt het tegelijkertijd op tegen 1. FC Union Berlin.

„We moeten hopen op Union Berlin maar ook zelf winnen”, besefte de coach van Davy Klaassen. „Volgende week gaan we er weer voor, maar nu ben ik leeg. Het doet me pijn. Dit is zo triest voor iedereen die van Werder houdt.”

