Manchester United over racisme fans: ’Anonieme hersenloze idioten’

„Iedereen bij Manchester United walgt van de racistische uitlatingen die spelers via sociale media hebben ontvangen na de wedstrijd van gisteravond. We veroordelen het volkomen en het is bemoedigend om te zien dat andere fans op sociale media dit ook veroordelen”, schrijft United op de website.

„Manchester United tolereert geen enkele vorm van racisme of discriminatie en zet zich al lang in door campagne te voeren. Het identificeren van deze anonieme hersenloze idioten blijft problematisch. We dringen er bij sociale media-platforms en regelgevende autoriteiten op aan de maatregelen aan te scherpen om dit soort gedrag te voorkomen.”

United verloor woensdag op eigen veld met 2-1 van Sheffield United, dat laatste staat in de Premier League.