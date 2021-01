Overzicht: hoe gaan sportbonden om met verlengde lockdown?

Namens de tafeltennisbond NTTB valt woordvoerder Dennis Rijnbeek hem bij. „Het is voor onze clubs ook te ingewikkeld om te voldoen aan alle voorwaarden.” Badmintonbond Nederland beraadt zich nog, maar de kans is klein dat de eredivisie in die sport snel weer begint. In december stelde die bond al dat een hervatting van de competitie in strijd is met de oproep van het kabinet het aantal reisbewegingen te beperken om zo het coronavirus terug te dringen.

De voetballers in de Eredivisie (m/v) en Keuken Kampioen Divisie mochten al gewoon doorgaan. Vanaf 17 december werd er ook voor de topcompetities in andere sporten een uitzondering gemaakt, ook nadat premier Rutte kort ervoor de lockdown haf afgekondigd. Het leidde ertoe dat in het basketbal en volleybal inmiddels met een strak protocol weer op het hoogste niveau wordt gespeeld.

Het NHV overwoog geen herstart en blijft daarbij zo lang de lockdown duurt. „Om ethische, maatschappelijke en gezondheidsredenen”, zegt Röttger. „Nu de lockdown is verlengd, willen we pas op 1 maart met de competities beginnen. Al zullen we nog wel met de clubs om de tafel gaan zitten. Wij hoeven geen voorkeursbehandeling. Bovendien voorkom je met een of twee testen niet dat corona zich van Emmen naar Sittard verplaatst.”

Röttger vindt het niet vreemd dat andere sporten wel weer zijn begonnen. „Het is ook niet te vergelijken. Bij het basketbal heb je op het hoogste niveau te maken met 95 procent profs, bij ons met 95 procent amateurs. Mensen hebben gewoon een baan en werkgevers hebben ook liever niet dat ze gaan sporten.”

Rijnbeek ziet ook de praktische bezwaren. „Zo hebben de meeste tafeltennisclubs bijvoorbeeld geen eigen teamarts. Er wordt ook niet getraind omdat ook daarbij het protocol geldt van twee keer in de week testen.” De eredivisie uitspelen moet volgens Rijnbeek wel lukken. Zorgelijker is de situatie in de lagere klassen. „Daar is de najaarscompetitie niet eens afgerond. Dat wordt een grotere puzzel.”

De waterpoloërs hervatten ondanks de verlengde lockdown het seizoen op 23 januari met het bekertoernooi. Die datum werd in december al bepaald en verandert niet, zegt Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van zwembond KNZB. „Sinds 2 januari zijn de clubs weer in training in de veertien zwembaden die hiervoor open mogen zijn. Zolang er niet door VWS wordt gezegd dat het onverantwoord is, gaan we beginnen.”

Zwembond

Zwembond KNZB begrijpt het besluit van de regering de lockdown met drie weken te verlengen. Maar teleurstelling is er wel dat de zwembaden voorlopig niet open mogen. „We hopen van harte dat we na die drie weken weer in de zwembaden terecht kunnen. Wat ons betreft moet dat ook kunnen. Er is eerder wetenschappelijk aangetoond dat het sporten in de zwembaden op een veilige manier mogelijk is”, stelt de KNZB in een reactie op de aankondiging van premier Rutte.

De bond zegt te blijven streven naar een snelle en verantwoorde heropening van de zwembaden. „Wanneer er straks weer ruimte is voor versoepelende maatregelen is de zwemsport hier klaar voor.”

Stilstaan is geen optie voor KNZB-directeur Aschwin Lankwarden. „Vallen is vervelend, blijven liggen nog erger. Op tal van plekken organiseren verenigingen daarom alternatieve trainingen en activiteiten om door te kunnen blijven sporten. We moedigen dat zeer aan”, aldus Lankwarden, die al verder kijkt dan het voorjaar. „We zijn hoopvol dat er in de zomermaanden zonder veel aanpassingen weer volop gesport kan worden. Daarbij duimen we voor een zonnige zomer met diverse zwemmogelijkheden in binnenbaden, buitenbaden en in het open water.”

Korfbal

In alle klassen onder de Korfbal League, en Reserve Korfbal League, zal dit seizoen geen zaalcompetitie plaatsvinden. Dat meldt het Nederlands korfbalverbond KNKV na de persconferentie van het kabinet waarin naar voren kwam dat de huidige lockdown wordt verlengd.

Door dit besluit is volgens het KNKV een verantwoorde start van de zaalcompetitie op 6 februari niet meer mogelijk. Die uiterste datum was eind oktober vastgesteld in de door het korfbalverbond opgestelde routekaart.

De Korfbal League heeft als topcompetitie een uitzonderingspositie gekregen en gaat derhalve wel van start. „Het niet doorgaan van de zaalcompetitie in alle klassen onder de Korfbal League heeft gevolgen voor alle korfbalverenigingen”, beseft het KNKV, dat de komende dagen met meer informatie komt over onder meer de veldcompetities en de financiële afdrachten.

Basketbal

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) peinst er nog niet over de competities onder de Dutch Leagues niet meer te hervatten. Ook na de dinsdag aangekondigde verlenging van de lockdown blijft de bond hopen dat er eind februari gespeeld kan worden. In dat geval wordt er een halve competitie afgewerkt.

Op het hoogste niveau bij de mannen, de Dutch Basketball League, werd afgelopen weekeinde al begonnen, met dank aan de uitzonderingspositie voor topcompetities. De vrouwen in de Women’s Basketball League beginnen komend weekeinde. Maar in België bijvoorbeeld werd onlangs besloten dat vanwege de coronamaatregelen de andere senioren- en juniorencompetities niet meer worden uitgespeeld.

„Onze planning voor de competities moeten we even verder uitstellen, maar we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er nog zo veel mogelijk gespeeld kan worden”, zegt NBB-voorzitter Joop Brakenhoff. „Daarnaast zijn we onder regie van NOC*NSF en samen met enkele andere bonden in overleg met de overheid om te zien of we iets kunnen doen voor de verenigingen, of we kunnen helpen met contributies en de hele financiële situatie. We zijn klaar voor een herstart, maar gebonden aan de regels.”

Volleybal

De verlenging van de lockdown heeft volleybalbond Nevobo doen besluiten dat er in de competities geen sprake zal zijn van promotie of degradatie. Nu er sowieso, behalve op het hoogste niveau, tot zeker 10 februari niet gespeeld kan worden vanwege de coronamaatregelen is de tijd te kort om zelfs halve competities uit te spelen.

Eerder was al bekend dat er in de eredivisie zowel bij de mannen als de vrouwen geen sprake zal zijn van degradatie. Daar wordt na het reguliere seizoen, dat inmiddels is hervat, door de clubs buiten de top 4 doorgespeeld in een poule om de eindklassering te bepalen. De top 4 gaat strijden om de titel.

De Nevobo had eerst nog gehoopt op alle niveaus op 1 januari weer te kunnen beginnen en het seizoen te kunnen verlengen. Nu er pas medio februari begonnen kan worden, is zelfs het uitspelen van een halve competitie niet meer mogelijk. „Zodra het coronavirus het toelaat, organiseren we wel wedstrijden”, stelt de bond. „Deze wedstrijden vinden zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen promotie/degradatie plaats, maar zorgen we er hiermee voor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden.”

Enschede Marathon

De Enschede Marathon zal op 18 april vanwege de coronacrisis „zeker niet” in de gebruikelijke vorm gehouden kunnen worden. De organisatie zoekt echter nog wel naar alternatieven om de hardloopwedstrijd voor een select gezelschap toch te laten plaatsvinden.

„Enschede Marathon is naast een breedtesportevenement ook een belangrijk podium voor de topsport”, liet de organisatie weten. „Als World Athletics Label-gecertificeerde wedstrijd zien wij het als onze plicht te onderzoeken hoe wij topatleten kunnen faciliteren om zich voor 31 mei nog te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Deze zogenoemde elite marathonlopers kunnen - door aan Enschede Marathon gestelde criteria - mogelijk op 18 april in Enschede een wedstrijd komen lopen.”

De organisatie zal op korte termijn met meer informatie komen. „Of we op 18 april voor dit uitzonderlijke deelnemersveld een marathon kunnen gaan organiseren en welke mogelijkheden we op die dag voor alle andere hele marathonlopers kunnen bieden binnen alle maatregelen die passen bij de richtlijnen van het RIVM.”

KNVB

De KNVB en de belangenverenigingen ECV (Eredivisie) en CED (Keuken Kampioen Divisie) hopen op een „snelle zege” van het coronabeleid van de overheid. „En daarmee op een spoedige terugkeer naar uiteindelijk weer volle stadions”, lieten de drie organisaties weten in een gezamenlijke reactie op de verlengde lockdown.

„Publiek is inmiddels al maandenlang niet meer toegestaan bij de wedstrijden. Onze sector heeft hierdoor met toenemende financiële problemen te kampen, want de clubs zijn juist voor een zeer groot deel afhankelijk van de inkomsten uit deze stadionbezoeken.”

Voor de drie instanties kwam het kabinetsbesluit om de lockdown tot 9 februari aan te houden niet onverwacht. „Dat de eerder genomen coronamaatregelen niet worden versoepeld, was geen verrassing. Dankzij alle extra maatregelen en investeringen van de clubs en het intensieve testbeleid kan de bal blijven rollen in het betaald voetbal. We zijn blij dat we hierdoor zoveel thuisblijvers kunnen vermaken met onze wedstrijden. Daarnaast kijken we ernaar uit dat we in de nabije toekomst met onze fieldlabs kunnen bijdragen aan het vergaren van nieuwe kennis en inzichten over het coronavirus.”

De KNVB, ECV en CED willen „nadrukkelijk met de beslissers in Den Haag” in gesprek blijven om de huidige problemen in het betaald voetbal aan te pakken. „Vanavond zei premier Rutte dat hij financiële steun van de overheid voor sectoren die (deels) zijn gesloten vanwege corona logisch vond: ’samen gaan we naar de eindstreep’. Daar sluiten wij ons graag bij aan.”