Barcelona-coach Quique Setien niet blij met vijf wissels

Een van de zorgen bij de herstart van de competitie is de gezondheid van de spelers. Een overvol speelschema na maandenlang te hebben stilgezeten kan leiden tot extra blessures. De UEFA kwam derhalve met een tijdelijke nieuwe regel op de proppen: vijf wissels in plaats van drie. „Dit is in het nadeel van Barcelona”, zegt Setien tijdens een videoconferentie bij een trainersschool in Las Palmas.

Setien zegt dat zijn ploeg vaak het verschil maakt in de laatste minuten van de wedstrijd. Dat zal nu minder goed uitgebuit kunnen worden. „Nu zal de vermoeidheid bij de tegenstander in de slotfase van een duel veel minder toeslaan.” Setien kan de tijdelijke regel echter wel begrijpen. „We spelen veel wedstrijden in een korte periode. Daarnaast zal de hitte ook een grote rol spelen op de prestaties en fitness van de spelers. De kans op blessures is ook aannemelijk. In tegenstelling tot in Duitsland zitten wij al twee maanden stil.”

De Bundesliga is inmiddels weer in volle gang en in aanloop na de herstart van de Duitse topcompetitie hebben teams zich goed kunnen voorbereiden. In Spanje trainen ze pas sinds kort weer in kleine groepen, maar in een beperkte en aangepaste vorm. Het nabootsen van een wedstrijd is nog niet mogelijk, ook niet op het trainingscomplex. Dat is pas vanaf 8 juni weer toegestaan. „Laten we hopen dat alle schade uiteindelijk zal meevallen en dat het minder erg wordt dan iedereen denkt.”

FC Barcelona, met ook Frenkie de Jong, is koploper van La Liga, met twee punten voorsprong op Real Madrid. Blaugrana verkeerde voor de coronastop niet in een al te beste vorm, maar Setien heeft er vertrouwen in dat de club de landstitel kan verdedigen. „We moeten plezier in het spel houden, ook al zorgt het voor veel stress. We weten uiteindelijk niet wat voor invloed dit alles op ons zal hebben en dat geldt op alle teams. Iedereen begint weer op nul. De teams lijken in geen een opzicht op de elftallen die zij waren voordat de competitie werd stilgelegd.”