Twijfels bij Steven Kruijswijk over Tour: ’Afwachten of ik pijnvrij kan rijden’

„Blijkbaar lag er gravel op de weg toen wij aan de afdaling bezig waren”, zegt Kruijswijk, die eraan toevoegt dat hij en zijn ploegmaten daar niks van wisten. „Toen gleed ik weg over het gravel en verloor de controle over mijn fiets. Op hoge snelheid viel ik en ontwrichtte ik mijn schouder.” En ook nog wat blauwe plekken en schaafwonden, laat de renner weten. „Het is erg jammer dat ik op deze manier de Dauphiné moet verlaten.”

De vraag rijst meteen of ook de Tour de France - die op zaterdag 29 augustus van start gaat - in gevaar komt voor een van de kopmannen van Jumbo-Visma. „Dat schoot na de val wel direct door mijn hoofd. In de ambulance dacht ik: wat betekent dit voor de komende twee weken en herstel ik wel snel genoeg voor de Tour”?

En dat blijft een vraagteken, stelt Kruijswijk, die vorig jaar derde werd in de Ronde van Frankrijk. „Voor nu is het wachten op wat de specialisten erover kunnen vertellen. Daarnaast moet ik ook kijken hoe het gevoel op de fiets is straks en of ik überhaupt wel pijnvrij kan koersen. Daarna moeten we besluiten of ik wel of niet van start ga bij de Tour.”

Buchmann

De Duitse wielrenner Emanual Buchmann hoeft zich na zijn val in het Critérium du Dauphiné geen zorgen te maken over zijn deelname aan de Tour de France. „Hij heeft wel kneuzingen en schaafwonden, maar op de röntgenfoto’s die we hebben gekregen is niets te zien dat duidt op een breuk”, zegt manager Ralf Denk van Bora-hansgrohe.

Buchmann kwam zaterdag ten val in de vierde etappe van de Dauphiné en moest opgeven. Hij is een van de kandidaten voor de eindzege in de Ronde van Frankrijk die eind augustus begint. Buchmann is de nummer vier van vorig jaar. „Zoals het er nu naar uitziet, loopt zijn start in de Tour geen gevaar. We moeten even afwachten wanneer hij de training kan hervatten”, aldus Denk.