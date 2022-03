Max Verstappen klaar voor nieuwe strijd met Hamilton: ’We gaan er weer tegenaan’

Max Verstappen maakt een opgewekte, praatgrage en vooral frisse indruk. Dat laatste is maar goed ook. Er wacht een slopend seizoen met liefst 23 races in acht maanden tijd. Na de laatste testdagen in Bahrein, volgende week, volgt daar op 20 maart de openingsrace.

Nummer 1 op de auto, gouden schoenen aan. Je bent trots op die wereldtitel, hè?

„Weet je, toen ik klein was en rondreed in de kart had ik altijd de droom om Formule 1-coureur te worden. Dan zag ik op televisie die mannen op het podium staan na een race. Toen had ik zoiets van: dat wil ik ook. En dan natuurlijk ook in het midden staan en het volkslied horen.”

"Ik wil winnen, maar het gejaagde, bijna wanhopige, móéten winnen is weg"

„Mijn vader zei ook: daar moeten we naartoe. Ik heb natuurlijk wel races gewonnen, maar het winnen van een kampioenschap is iets anders. Misschien gebeurt het nooit meer, niemand die het weet. Daarom moet je dit omarmen en ervan genieten. Op deze manier doe ik dat nog steeds. Samen met het team vieren we de afloop van een speciaal jaar.”

Geen nummer 33 op de auto van Max Verstappen dit jaar, maar het nummer 1 van de wereldkampioen. Ⓒ ANP/HH

Is dan nu het echte ’moeten’ verdwenen?

„Ik wil winnen. Maar het gejaagde, bijna wanhopige, móéten winnen is weg. Dat betekent niet dat ik minder gemotiveerd ben. Wat dat betreft zit ik nog op hetzelfde niveau. Misschien ben ik alleen nog maar gemotiveerder, omdat ik het nog een keer wil doen. Maar dit voelt wel als een goede manier van denken. Het is wat relaxter. Ik had in mijn eerste zes seizoenen nooit een kans om een serieuze gooi te doen naar de titel. In het eerste jaar dat het wel kon, lukte het direct.”

Je ziet er fit uit, deden de trainingen na deze winter wel meer pijn?

„Ik ben afgelopen winter minder aangekomen dan alle voorgaande Formule 1-jaren. Dat is dus goed. Begin januari was ik terug in Monaco. Ik keek naar mezelf in de spiegel en dacht: ik houd van lekker eten, maar het is nu wel weer tijd om iets te gaan doen.”

"Ik ben afgelopen winter minder aangekomen dan alle voorgaande jaren"

„Ik heb het nu over vier kilo. Het is niet zo dat ik tien kilo was aangekomen. Maar dat verschil zie je wel. Ik had wat meer love handles, haha! Als die kilo’s er weer af zijn, voel je je beter, frisser en gemotiveerder. Ik heb in januari de trainingen weer opgepakt en ook weer veel simraces gedaan.”

Het simracen neem je ook bloedserieus, toch?

„Ik heb daar dezelfde werkethiek als in de Formule 1. Als ik meedoe, wil ik winnen en proberen te domineren. Ook daar is het moeilijk. We reden met ons Team Redline bijvoorbeeld de 24 Uur van Le Mans, dan ben ik ook helemaal betrokken bij de afstelling van de auto. Vind ik geweldig. Al maakte ik die wedstrijd zelf een beginnersfout, terwijl we ver voorlagen. Gelukkig won de andere auto van ons team.”

Heb je de wereldtitel wel goed kunnen vieren?

„Die zondagavond in Abu Dhabi was het een gekkenhuis natuurlijk. En heel leuk. De week erna had ik niet echt tijd voor feest, omdat ik veel verplichtingen had en moest reizen. Ik wilde ook mijn familie nog bezoeken, want die had ik lang niet gezien. Mijn zus Victoria was toen net voor de tweede keer moeder geworden. Daarna ben ik naar Brazilië en Miami geweest en heb ik tweeënhalve week niet aan Formule 1 gedacht.”

Max Verstappen viert het winnen van de wereldtitel met zijn teamleden. Ⓒ ANP/HH

Lukt het je makkelijk om de gedachten te verzetten?

„Wat Formule 1 betreft wel, maar het is wel moeilijk om me helemaal af te zonderen. Op mijn telefoon zit ik in allerlei groepsapps over racen, en dan met name over simracen. En dan ben ik ook betrokken, want ik wil weten wat die gasten doen en hoop dat zij winnen. Het ging de hele tijd van ping, ping, ping: weer een bericht. Het is lastig om helemaal niet met racen bezig te zijn.”

Denk je nog vaak terug aan die laatste race in Abu Dhabi?

„Soms. Maar dat was zo’n hectische week, dat ik niet van alles geniet als ik eraan terugdenk. Het brengt ook het gespannen gevoel van die tijd terug. Ik geniet meer van de momenten erna. Nee, ik heb er geen nachtmerries van, hoor. Alleen ik denk liever terug aan de momenten toen alles achter de rug was.”

Er is veel te doen geweest over die laatste race, die laatste ronde.

„Klopt, maar een kampioenschap wordt gewonnen over een heel seizoen. Niet door één beslissing in de laatste race. Ik vind ook dat ik de titel verdiend heb, absoluut. Er zijn misschien mensen die alleen naar de laatste Grand Prix hebben gekeken. Die zullen wellicht denken dat ik geluk heb gehad. Maar normaliter was het kampioenschap toen al lang beslist geweest in mijn voordeel. Ik heb twee keer veel punten verloren, nadat ik door een andere auto ben uitgeschakeld en ik had die klapband in Baku. Door al die pech kwam het aan op de laatste race.”

Snapte je de teleurstelling bij Lewis Hamilton?

„Ja, als je kijkt hoe het in Abu Dhabi ging wel. Maar zoals ik al zei, moet je kijken naar het hele seizoen. Een titel verdien je niet op basis van één race.”

Lewis Hamilton en Max Verstappen schudden elkaar de hand na de slotrace in Abu Dhabi. Ⓒ ANP/HH

Heb je het idee dat bepaalde partijen proberen om wat glans van jouw titel te halen?

„Dat zou kunnen. Maar als ze mij goed kennen, weten ze dat het mij niets kan schelen. Het was aan het einde van de rit een knettergek en episch Formule 1-seizoen. Het verliezende team zal de glans er een beetje vanaf proberen te halen. Maar aan de winnende kant voelt het alsnog goed, kan ik je verzekeren.”

Je was in ieder geval duidelijk in je commentaar over het ontslag van wedstrijdleider Michael Masi.

„Ja, dat vind ik oneerlijk. De FIA is onder druk gezet om die beslissing te nemen. Ik denk dat het racen altijd de hoogste prioriteit moet hebben en die mindset had Michael. Iedereen heeft hulp nodig in deze sport. Ik heb makkelijk praten, ik heb een heel team om mij heen. Misschien hadden ze Michael ook wat meer assistentie kunnen verlenen.”

"Lewis en ik kijken vooruit en gaan er weer tegenaan"

„Ze hebben hem nu laten vallen. Ik heb hem een bericht gestuurd en dat waardeerde hij. Ik heb niets tegen de nieuwe wedstrijdleiders, maar die gaan elkaar afwisselen. Dan denk ik: dan krijg je nog meer verschillen in de beoordeling. Ik denk dat het beter is om één iemand als wedstrijdleider te hebben, met wat meer hulp.”

Max Verstappen tijdens de testdagen in Barcelona. Ⓒ Red Bull Content Pool

Heb je Lewis ook nog een bericht gestuurd in de winter?

„Nee, daar was geen reden toe. We hebben elkaar ook nog niet gezien. Dat is prima, we zijn allebei coureurs. We kijken vooruit en gaan er weer tegenaan.”

Ging de rivaliteit tussen jullie, tussen Red Bull en Mercedes, vorig seizoen soms te ver?

„Ik denk dat iedereen zo gebrand was op het winnen van de titel dat alles uit de kast werd gehaald. Het was zo verschrikkelijk close. Normaal heeft één team wel iets meer de overhand. Dan hoeft het niet zo hard en verhit te worden.”

„Ik verwacht ook niet dat het nog zo vaak gaat gebeuren als vorig jaar. Maar het gaf wel aan hoe belangrijk het is om een goed team te hebben. Dat maakt mij ook beter. Ik weet dat ik een team heb dat volledig achter mij staat. En zij weten dat ik altijd 110 procent geef, zodra ik in de auto spring.”

Je bent zeer lovend over het team, vandaar ook dat nieuwe contract. Was je door die goede samenwerking ook zo emotioneel na het winnen van de titel?

„Ik wist vooraf natuurlijk niet hoe ik zou reageren als het zou gebeuren. Het was meer de hele dramatische manier waarop het ging, nadat het er heel lang op leek dat het niet ging lukken. Iedereen bij het team was emotioneel. Het betekende voor iedereen zo verschrikkelijk veel. Een heel speciaal moment. We werken al zo lang samen. En dat blijven we voorlopig ook doen, gelukkig.”