Voor Klassieker werd er al over nagedacht om de boel op te schudden Alfred Schreuder mag vooralsnog blijven, maar Ajax wil wel extra assistent-trainer

Door Mike Verweij

Ajax-trainer Alfred Schreuder tijdens de Klassieker tegen Feyenoord: 1-1. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - De kans is groot dat Alfred Schreuder de beschikking krijgt over een extra assistent. Vrijdag, twee dagen voor de Klassieker tegen Feyenoord (1-1), gaf de volledige Ajax-selectie aan ontevreden te zijn over de huidige staf, maar reeds daarvoor werd erover nagedacht de boel op te schudden.