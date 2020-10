Engelse bond haalt feestgangers uit selectie voor interlands

Op het feest bij de international van Engeland waren meer dan zes mensen betrokken, onder wie collega-internationals Ben Chilwell en Jadon Sancho.

„Hoewel ik niet wist dat dit gepland was, wil ik me verontschuldigen voor de naïviteit van het organiseren en bijwonen van deze bijeenkomst”, vertelde Abraham aan de Engelse krant The Sun.

„Ik erken dat ik zowel in mijn professionele als persoonlijke leven de verantwoordelijkheid heb om de regels te respecteren, en ik betreur het ten zeerste dat dit heeft plaatsgevonden.”

De Engelse voetbalbond heeft direct maatregelen genomen en het trio buiten de Engelse selectie gehouden voor de duels met buurland Wales (oefeninterland), België en Denemarken (Nations League). „Uit voorzorg, om te bepalen of er een risico is voor de groep, wordt hun komst uitgesteld”, liet de Engelse bond weten.

Het is niet de eerste keer deze maand dat Engelse internationals in opspraak raken. In augustus werd verdediger Harry Maguire veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een vechtpartij in Griekenland. Een week later overtraden Phil Foden en Mason Greenwood de coronaregels gedurende het verblijf in IJsland voor een wedstrijd in de Nations League. Het tweetal had vrouwen uitgenodigd in hun hotelkamer.