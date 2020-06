Matthijs de Ligt met Juventus naar finale Coppa Italia

Milan speelde verreweg het grootste deel van de wedstrijd met 10 man. Spits Ante Rebic kreeg na ruim 15 minuten een rode kaart.

De tegenstander in de finale wordt zaterdag bekend, als het Internazionale van Stefan de Vrij en Napoli elkaar treffen in de tweede halve finale. Napoli won het eerste duel met 1-0.

Matthijs de Ligt verscheen meteen aan de aftrap van de wedstrijd, die de hervatting van het Italiaanse voetbalseizoen inluidde. Hij vormde met Leonardo Bonucci het hart van de defensie. Paulo Dybala begon in de spits. De Argentijn raakte eind maart besmet met het coronavirus en lag wekenlang ziek thuis. Ook vedette Cristiano Ronaldo was van de partij in het lege Allianz Stadium in Turijn.

Juventus domineerde de wedstrijd vanaf het begin en had na 2 minuten al voor kunnen staan. Douglas Costa schoot net naast. Na een kwartier kreeg Ronaldo een uitgelezen kans de thuisploeg op voorsprong te zetten. Hij mocht na een handsbal van Andrea Conti aanleggen vanaf 11 meter, maar de Portugese vedette mikte op de paal. Het was pas de tweede keer dat hij in dienst van Juve een strafschop miste.

Serie A

Na Duitsland en Spanje rolt de bal ook weer in Italië. Na de tweede halve finale staat ook nog de eindstrijd van het bekertoernooi op het programma, voordat de Serie A op 20 juni wordt hervat. Dan is spelen zonder publiek een van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Ondanks dat 34.000 Italianen overleden aan Covid-19.

Bij de hervatting van de competitie begint koploper Juventus op 22 juni met een uitwedstrijd tegen Bologna, waar Mitchell Dijks en Jerdy Schouten onder contract staan.

De Oude Dame staat in Italië bovenaan de ranglijst, met één punt voorsprong op Lazio Roma. Er zijn nog twaalf speelronden te gaan in de Serie A.

Bekijk hier het programma en de stand in de Serie A.