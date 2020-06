Matthijs de Ligt trapt Italiaans voetbal af met clash tegen AC Milan

De Serie A gaat pas zaterdag 20 juni weer van start, maar de laatste wedstrijden van het Italiaanse bekervoetbal worden alvast in een rap tempo afgemaakt. Er staan nog twee returnwedstrijden uit de halve finales op het programma en uiteindelijk vindt ook de eindstrijd nog plaats voordat het competitievoetbal weer wordt opgepakt.

Juventus, waar oud-Ajacied De Ligt onder contract staat, speelt thuis tegen AC Milan. Het eerste duel eindigde in een gelijkspel (1-1). De andere halve finale, die zaterdagavond (21.00 uur) op het programma staat, gaat tussen Napoli en het Internazionale van Stefan de Vrij. Eerder won Napoli in San Siro met 0-1.

Tijdens beide wedstrijden zal er geen publiek welkom zijn.

De Ligt

Sinds 9 maart werd er in Italië niet meer gevoetbald. Nu mag De Ligt de boel in Italië met Juve weer aftrappen. In geheel gepaste stijl arriveerde de selectie van Sarri bij het Allianz Stadium in Turijn.

De 20-jarige verdediger kende een wisselvallige start in Italië. Hij was een aantal keer ongelukkig betrokken geweest bij handsballen, soms met puntenverlies tot gevolg. De Ligt raakte zijn basisplaats kwijt, maar profiteerde vervolgens van de blessures van Giorgio Chiellini en Merih Demiral. Sindsdien kon de Oranje-international elke keer op een basisplaats rekenen.

Ook nu verschijnt De Ligt weer aan de aftrap. Het is aan hem om Milan-spits Ante Rebic van scoren af te houden. Bij de Milanezen is Zlatan Ibrahimovic nog niet voldoende hersteld van zijn kuitblessure.