Klokkenluider Rodsjenkov trots op IOC

De voormalige baas van het Russische dopinglab heeft dat via zijn advocaat Jim Walden laten weten.

Rodsjenkov onthulde een door de staat gesteund dopingprogramma in Rusland. Hij was verantwoordelijk voor het omruilen van positieve urinestalen voor schone waardoor Russische atleten tijdens de Winterspelen in Sotsji niet betrapt werden. Rodsjenkov vluchtte vorig jaar naar de Verenigde Staten waar hij onder getuigenbescherming leeft.

Walden liet weten dat er niet alleen zo'n dertig Russische deelnemers aan de Spelen van Sotsji hebben geprofiteerd van het Russische dopingprogramma. "Duizenden en duizenden sporters werden beschermd door het Russische systeem.''