Löw moet bij Duitsland streep zetten door Goretzka

Bondscoach Joachim Löw heeft bekendgemaakt dat de 24-jarige speler van Bayern München een lichte blessure heeft en niet inzetbaar is in de EK-kwalificatiewedstrijd in Hamburg. Goretzka ontbrak afgelopen wedstrijd bij Bayern ook al.

De Duitse bondscoach kan ook niet beschikken over de al langer geblesseerde aanvallers Julian Draxler en Leroy Sané. Löw vertelde dat Manuel Neuer in het doel zal staan tegen Oranje en dat Serge Gnabry in ieder geval in de aanval zal spelen.

Als vervangers voor Sané noemde Löw Julian Brandt van Borussia Dortmund of Timo Werner van RB Leipzig, maar de definitieve beslissing gaf hij nog niet prijs.