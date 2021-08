Marco Bizot maakt Peter Bosz direct twee punten afhandig bij debuut

Bizot zag zijn ploeggenoot Irvin Cardona kort voor rust de score openen. De Algerijn Islam Slimani maakte in de 62e minuut gelijk via een van zijn eerste acties. Bosz bracht hem na een uur spelen in de ploeg. Lyon leek kort voor tijd een strafschop te verdienen, maar kreeg die niet. Bizot redde in blessuretijd nog een keer goed met zijn voet.

