Wesley Koolhof loopt finale Roland Garros mis

Samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic verloor hij van de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies. Het werd 6-3 7-5. Bij een 6-5-achterstand in de tweede set leverde Mektic zijn servicegame op love in.

Krawietz en Mies, als achtste geplaatst, pakten vorig jaar de titel in Parijs. Koolhof en Mektic waren als negende geplaatst.

De 31-jarige Koolhof, de nummer 15 van de wereld in het dubbelspel, had voor de tweede keer in korte tijd de eindstrijd van een grand slam kunnen bereiken. Vorige maand was hij met Mektic finalist op de US Open. Door hun goede resultaten liggen ze op schema om zich voor het eerst te kwalificeren voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen.

Het Duitse duo Krawietz/Mies speelt in de finale tegen de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares, de winnaars van de US Open.