’Clubloze Cristiano Ronaldo duikt op bij Real Madrid’

Volgens het in Madrid gevestigde medium Relevo werkte Ronaldo enkele individuele oefeningen af op trainingscomplex Valdebebas. Carlo Ancelotti leidde op dat moment op een naastgelegen veld een groepstraining van de hoofdmacht.

Een officiële terugkeer in het Estadio Santiago Bernabéu lijkt uitgesloten. Naar verluidt is Ronaldo, die pal voor het WK met bonje vertrok bij Manchester United, akkoord met het Saudi-Arabische Al-Nassr, waar hij 200 miljoen euro per jaar kan gaan verdienen.

Ronaldo won met Real Madrid vier keer de Champions League. Ook won hij twee landstitels met de club. In totaal droeg hij 438 keer het shirt van de Spaanse grootmacht en was hij betrokken bij 581 doelpunten. Hij produceerde maar liefst 450 treffers en bereidde er 131 voor.

Het WK eindigde voor Ronaldo, die voor de vijfde keer uitkwam op een mondiaal toernooi, in een sof. Hij belandde op de bank en strandde met Portugal in de kwartfinale, waarin Marokko een maatje te groot was.