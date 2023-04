FC Twente en Sparta Rotterdam scoren zes keer in spektakelstuk

Twente kwam na een vroege voorsprong op achterstand, maar moest in de achtervolging toen Sparta nog voor de rust langszij kwam. Twintig minuten na de rust vlakten de tukkers de achterstand uit door twee keer in korte tijd te scoren. Een zege voor de Enschedeërs leek in de maak, totdat Shurandy Sambo in de negentigste minuut de gelijkmaker binnenschoot.

AZ kan de lachende derde worden na de puntendeling in Enschede. Door de remise tussen Twente en Sparta kan de nummer vier, die nog tegen RKC Waalwijk speelt, uitlopen op de concurrentie.

Coach Ron Jans koos er deze keer voor om Michal Sadilek in de basisopstelling van Twente op te nemen. Dat was voor de middenvelder zijn eerste keer sinds 5 februari. De basisplek van Sadilek ging ten koste van Sem Steijn. Die zat daardoor op de bank tegen zijn vader, Sparta-trainer Maurice Steijn.

De zevende van Brenet

Verdediger Joshua Brenet voegde al na 22 minuten een nieuwe paragraaf toe aan zijn behoorlijke cijfers dit seizoen. Bij zijn zevende competitietreffer kreeg hij hulp van clubtopscorer Vaclav Cerny. De Tsjech, tot dan toe goed voor negen goals, liet zijn positie niet in gevaar komen door later in de wedstrijd zelf te scoren.

Sparta, dat vanaf minuut één het wedstrijdtempo probeerde te vertragen, moest een andere manier verzinnen om Twente te frustreren. Zeker na die vroege 1-0 van Brenet. Tobias Lauritsen bood het alternatief. De spits ging voorop in de strijd om de Rotterdammers nog voor de rust op voorsprong te brengen. Zijn eerste treffer was Sparta’s zestiende kopgoal dit seizoen (van 48 totaal). De tweede keer schoot hij uit een rebound onderkant lat binnen.

Twee minuten, twee goals

Twente keerde terug in de wedstrijd, toen Ramiz Zerrouki in de 65e minuut de 2-2 binnenwerkte. Na een voorzet van Cerny en een schot van de Algerijnse middenvelder lukte het Sparta-verdediger Dirk Abels niet om de bal voor de lijn weg te halen.

Nog geen twee minuten later ging Twente aan de leiding. Cerny krulde de bal vanaf randje zestien in de rechterhoek.

Toen Sambo de 3-3 binnenliep en dat vierde door het publiek uit te dagen, kon hij ook meteen gaan douchen. Hij ontving van scheidsrechter Kooij zijn tweede gele kaart.

Tekst gaat door onder de tweet.

Ook Jeroen Rijsdijk, assistent-trainer van Sparta, haalde de eindstreep niet. Hij kreeg in de slotminuut een rode kaart toen hij Julio Pleguezuelo van Twente hinderde langs de zijlijn.