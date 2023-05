FC Twente laat oog vallen op Beelen en Regeer

Het contract van de jeugdige centrumverdediger, die ten tijde van de komst van Schreuder op de bank zat bij het Onder 21-team, loopt nog twee jaar door, zodat PEC Zwolle voor hem een aardige transfersom kan vragen.

Ook Youri Regeer van Ajax staat op de nominatie om FC Twente te versterken. De Tukkers zien in de rechtsback annex middenvelder een nuttige aanvulling van de selectie. De zoon van oud-prof Arend Regeer heeft dit seizoen slechts drie korte invalbeurten in de hoofdmacht achter zijn naam. Vorig seizoen kreeg Regeer meer speeltijd, met onder andere twee basisplaatsen in de Eredivisie en één in de KNVB-beker.

