Erick Gutierrez en Jordan Teze in basis PSV tegen Leicester

De Mexicaanse middenvelder ontbrak in de eerste wedstrijd tegen Leicester City door een schorsing, maar is samen met Ibrahim Sangaré erg belangrijk voor de balans op het middenveld. Teze vormt nu een koppel achterin met André Ramalho. Waar voorin gerekend was op Ritsu Doan behoudt Joey Veerman zijn basisplaats. De Volendammer speelt naar verwachting hangend op de flank.

Boscagli en Madueke raakten afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk geblesseerd. Voor de aanvaller gaat het om een lichte spierblessure en hij is mogelijk nog inzetbaar zondag in de bekerfinale tegen Ajax. In het geval van Boscagli gaat het om een ernstige knieblessure, die hem zeven tot acht maanden aan de kant houdt.

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Junior, Teze, Ramalho, Max; Sangaré, Gutierrez, Götze; Veerman, Zahavi, Gakpo.

Leicester City speelt met dezelfde elf als afgelopen week in Engeland, toen de heenwedstrijd 0-0 werd. Dat betekent dus ook dat Jamie Vardy er nog altijd niet bij is. De aanvaller raakte een maand geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Opstelling Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Fofana, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Iheanacho, Barnes