Kameroen schakelt dapper en gehavend de Comoren uit

Vanwege de besmettingen binnen het team, in totaal negen spelers en drie stafleden, waren er geen getrainde keepers beschikbaar bij de Comoren, dat voor het eerst meedeed aan de Afrika Cup. Eerste doelman Salim Ben Boina had geen besmetting, maar ontbrak met een schouderblessure. Daarom werd Chaker Alhadhur onder de lat gezet.

De 30-jarige linksback van AC Ajaccio had nog niets te doen gehad, toen zijn team al met een man minder kwam te staan. Nadjim Abdou kwam van achteren in op de enkel van zijn tegenstander en kon met rood vertrekken. Desondanks kreeg Kameroen voor rust slechts een schot tussen de palen, maar dit was wel direct genoeg voor de treffer van Karl Toko Ekambi. Aan de andere kant had André Onana het een stuk drukker, maar hij capituleerde niet.

Dat je door een paar dagen te trainen wel enigszins kan keepen als profvoetballer liet Alhadhur na rust zien. Hij had enkele onorthodoxe reddingen in huis alvorens hij twintig minuten voor tijd voor de tweede keer het hoofd moest buigen, dit keer dankzij Vincent Aboubkar.

De Comoren deed nog wel wat terug. Bij een schitterende vrije trap in de kruising van Youssouf M’Changmaga was Onana volslagen kansloos. Een gelijkmaker zat er niet meer in het vat voor de debutant, maar wel deed Alhadhur nog een keer van zich spreken met een redding op een afstandsschot.

Zes doden

In Kameroen zijn er zeker zes mensen om het leven gekomen bij de achtste finale van de Afrika Cup tussen het thuisland en de Comoren (2-1). Een official in het land meldt aan het AP dat ze in het gedrang rondom het stadion omgekomen zijn.

Bij het stadion in Yaoundé, één van de grootste steden van Kameroen, was het onrustig vanwege de extra toestroom aan mensen. Naar verluidt probeerden ruim 50.000 mensen het stadion in te komen, dit terwijl er slechts 48.000 plekken waren voor toeschouwers. Vanwege de coronamaatregelen moest twintig procent van de stoeltjes (12.000 stuks) leeg blijven.

Gambia naar de laatste acht

Eerder werd er al een andere achtste finale gespeeld. Gambia heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. In Bafoussam won de outsider van Guinee, 1-0. Musa Barrow scoorde na 71 minuten.

Gambia speelde vanaf de 87e minuut met een man minder, na de rode kaart voor Yusupha Njie. In de blessuretijd trof Guinee nog paal en lat, maar het wist geen verlenging af te dwingen. Daarna werd ook Ibrahima Conté van Guinee nog weggestuurd.

In de volgende ronde spelen Kameroen en Gambia tegen elkaar.