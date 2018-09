Shorttrackcoach kijkt niet naar Rusland

Dat is de stellige overtuiging van Jeroen Otter, de immer uitgesproken bondscoach van de Nederlandse ploeg. Alleen Russische sporters met een dopingvrij verleden mogen aan Pyeongchang 2018 deelnemen en moeten ook nog aan andere strikte voorwaarden van het IOC voldoen.

"Als Rusland niet meedoet, valt Kazachstan waarschijnlijk in. Die zijn als tegenstander net zo gevaarlijk. De krachtsverschillen in onze sport zijn nu eenmaal heel klein. Alle landen die bij de Winterspelen actief zijn, kunnen op het podium belanden. Dus met of zonder Rusland, onze kansen zullen we zelf moeten afdwingen en benutten", zei Otter bij de presentatie van zijn olympische selectie in Heerenveen.

Otter weet nu al, op basis van de wereldranglijst, dat de vrouwenploeg bij Pyeongchang op de relay in de halve finales onder meer tegen Rusland moet rijden. De mannen komen de Russen in de halve eindstrijd niet tegen. De vraag is of de 32-jarige vedette Viktor An, een geboren Zuid-Koreaan die voor Rusland uitkomt, in zijn geboorteland van de partij mag zijn. De naam van de meervoudig olympisch en wereldkampioen komt voor in de rapporten van WADA-onderzoeker Richard McLaren. An won met Rusland bij Sotsji 2014 goud op de 500 meter, 1000 meter en op de aflossing.

Alsnog brons?

"Het is ook de vraag wat het IOC met de resultaten van Sotsji 2014 gaat doen van ploegen waarbij één van de sporters wordt geschorst", merkte Otter op. "Mocht dat Rusland overkomen, dan pakken wij als nummer vier alsnog brons op de relay bij de mannen. Op deze manier kijken we ernaar. Verder houden de Russische perikelen ons niet zo bezig."