PSG wil na WK met Messi praten over nieuw contract: ’Iedereen is tevreden’

Lionel Messi in het shirt van PSG. Ⓒ ANP/HH

Paris Saint-Germain wil na het WK voetbal in Qatar met Lionel Messi in gesprek over mogelijke contractverlenging. Messi neemt het vrijdag met Argentinië in de kwartfinales op tegen Oranje. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi gaf aan de sterspeler „absoluut” langer aan zijn club te willen verbinden.