Nyck de Vries maakt ondanks dramatische start van slotstuk nog steeds kans op titel

De Vries, rijdend voor Mercedes, begon als negentiende aan de veertiende E-Prix van het seizoen. Halverwege de race liep hij bij een incident met Alex Lynn een lekke linkerachterband op. Hij finishte uiteindelijk als 22e.

Ondanks zijn malheur gaat De Vries nog steeds aan kop, met een totaal van 95 punten. Hij wordt op de voet gevolgd door Edoardo Mortara (92), Jake Dennis (91) en Mitch Evans (90). De eerste race op het oude vliegveld Tempelhof in Berlijn werd gewonnen door Lucas de Grassi, die opklom naar de zesde plek (87). „Dit was niet de dag waarop ik had gehoopt. Balen, maar het is niet anders. Gelukkig maken we nog steeds een kans”, aldus De Vries.

Robin Frijns Ⓒ Formule E

Robin Frijns

De tweede Nederlander in de Formule E, Robin Frijns van Envision Virgin Racing, startte de race na een foutje in de kwalificatie als 23e en voorlaatste. Hij klom tijdens de race wat op, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijftiende plaats en bleef zodoende steken op 89 punten. Desondanks maakt de Limburger, die van de tweede naar de vijfde plek zakte, evenals De Vries nog een goede kans op de titel.

Nyck de Vries en Robin Frijns begonnen het weekeinde als nummers 1 en 2 in de WK-stand. Ⓒ Formule E

Nog veertien over

In aanloop naar het slotweekeinde mochten in totaal achttien(!) rijders dromen van winst in het kampioenschap. Na de race van zaterdag zijn er nog veertien kanshebbers. Zondag staan een kwalificatie en een race op het programma. Coureurs kunnen op drie manieren punten pakken: met een overwinning (25), pole position (3) en de snelste raceronde (1).

De coureurs rijden zondag niet linksom over het circuit, zoals zaterdag, maar met de klok mee. De kwalificatie, die in druk stukken is verdeeld, begint zondag om 11.30 uur. De race start om 15.34 uur.

Nyck de Vries Ⓒ Formule E

Kwalificatie

De eerste acht coureurs in de WK-stand openen de kwalificatie, waarna de zestien overige rijders de baan op mogen, verdeeld over twee heats. De Vries en Frijns zijn vanwege hun plek in het eerste blok in het nadeel, aangezien een baan altijd sneller wordt naarmate er meer op wordt gereden.

Bekijk ook: Bizarre ontknopping met Nyck de Vries en Robin Frijns in Formule E

In gesprek met De Telegraaf uitte De Vries zaterdag al kritiek op het kwalificatie-format. „Door dit systeem wordt het veld telkens door elkaar gehusseld. Natuurlijk is het mooi dat vrijwel iedereen kan winnen, maar het kan ook té onvoorspelbaar zijn. Dat het niet meer te begrijpen of uit te leggen valt. In de sportwereld draait het om helden. In mijn ogen is er in onze klasse ruimte voor zes tot acht, niet voor achttien. De auto’s zijn sowieso wel aan elkaar gewaagd. Als je als team of coureur je werk niet goed doet, eindig je sowieso buiten de top-10. Daarom is de kunstmatige opzet wat mij betreft helemaal niet nodig.”