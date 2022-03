Rus Pavel Sivakov gaat koersen onder Franse vlag

Sivakov is de zoon van oud-profwielnners Alexei Sivakov en Aleksandra Koliaseva. Hij werd geboren in Italië en verhuisde op 1-jarige leeftijd naar Frankrijk. Hij beschikte daardoor al over een Frans paspoort. Nu gaat hij ook daadwerkelijk koersen onder de vlag van het land. Namens Rusland nam hij in het verleden deel aan diverse EK’s, WK’s en de Olympische Spelen.

„In Frankrijk ben ik opgegroeid en opgeleid. Hier ben ik verliefd geworden op het fietsen”, zegt Sivakov in een verklaring. „Het is mijn droom om op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs voor het Franse team te rijden. Ik wilde deze stap al langer zetten. De situatie in Oekraïne heeft het proces in een stroomversnelling gebracht.”

Pavel Sivakov staat onder contract bij Ineos Grenadiers. Ⓒ Ineos Grenadiers

De UCI besloot niet alleen dat renners heeft naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne besloten dat nationale wielerploegen van Rusland en Belarus niet meer welkom zijn bij wedstrijden in alle wielerdisciplines. Ook krijgen de zes commerciële ploegen die op een Russische dan wel Belarussische licentie uitkomen een startverbod. Renners uit Rusland of Belarus die voor teams uitkomen met een licentie elders mogen wel koersen.

„Zoals ik eerder al heb gezegd, ben ik tegen deze oorlog”, aldus Sivakov. „Mijn gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk. Net als de meeste mensen hoop ik op vrede en een snel einde van het leed dat zich in Oekraïne afspeelt.”

John Degenkolb sprak zich vrijdag uit over de situatie omtrent de oorlog in Oekraïne. Ⓒ ANP/HH

John Degenkolb

De Duitse wielrenner John Degenkolb sprak zich deze week nog uit tegen de algemene uitsluiting van (Wit-)Russische renners. „Je moet onderscheid maken tussen individuele renners en sponsors zoals Gazprom”, zei de 33-jarige oud-winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. „Een prof als Pavel Sivakov is een Russisch staatsburger, maar hij heeft zich duidelijk van dit regime gedistantieerd. Dat is precies de goede manier. Hem verbieden te koersen zou niet juist zijn”, aldus Degenkolb van de ploeg DSM in een interview met de Frankfurter Rundschau.

Degenkolb ging ook in op Aleksandr Vlasov, die voor het Duitse Bora-Hansgrohe rijdt. „Ik verwacht niet dat hij zich publiekelijk tegen Poetin zal uitspreken. Zolang hij maar niet pro-Poetin is. Maar eerlijk gezegd ken ik hem helemaal niet. Misschien heeft hij nog familie in Rusland. Als hij zich uitspreekt tegen Poetin, kan dat gevolgen hebben voor mensen die daar misschien nog wonen en het land niet zomaar kunnen verlaten. Je moet goed kijken naar de persoonlijke situatie van elk individu.”