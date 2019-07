Hassan loopt wereldrecord op Engelse mijl

De Nederlandse atlete liep het 23 jaar oude record van de Russin Svetlana Masterkova uit de boeken. Ze scherpte de beste mondiale tijd op de 1609 meter aan met enkele tienden tot 4.12,33.

Hassan had in aanloop naar de race in het prinsdom een dikke verbetering van haar persoonlijk record aangekondigd. Dat stond op 4.14,71. Ze was zich er toen nog niet van bewust dat ze dan ook het wereldrecord zou aanvallen. Hassan moest het in de wedstrijd vrijwel in haar eentje doen. Er was wel een Oekraïense atlete als gangmaker ingehuurd voor de eerste 800 meter, maar daarna moest de geboren Ethiopische het zelf afmaken. Niemand in het veld kon haar volgen en ze soleerde de laatste twee ronden naar het record. Vooral haar versnelling in de laatste ronde was indrukwekkend. De Britse Laura Weightman arriveerde vijf seconden na Hassan als tweede in 4.17,60.

Dat Hassan in topvorm verkeerde, bewees ze eind juni met de vierde tijd ooit op de 3000 meter, evenals de Engelse mijl een zogeheten incourante afstand die niet wordt gelopen op Olympische Spelen, WK of EK. De 8.18,49 was wel een Europees record. De 26-jarige atlete, die woont en traint in de Verenigde Staten, heeft ook het Europees record op de 5000 meter in handen, evenals het Europees record op de halve marathon en het wereldrecord op de 5 kilometer op de weg.

De topatlete, die als jong meisje vluchtte naar Nederland en het hardlopen ontdekte om de tijd in asielzoekerscentra te doden, liet eerder doorschemeren dat ze dit najaar op de WK in Doha de 5000 en 10.000 meter wil lopen. Na haar race in Monaco kondigde ze aan dat ze op de WK de 1500 meter wil combineren met de 5000 meter. Op de 1500 meter zette ze onlangs het Nederlands record op 3.55,93.

Schippers

Dafne Schippers finishte als derde op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand scherpte haar beste seizoenstijd aan tot 22,45 seconden. Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s won de race in 22,09, de Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson bleef Schippers net voor met 22,44.

Schippers komt geleidelijk aan steeds beter in vorm. Vorige week liep ze in Lausanne haar beste tijd op de 100 meter in 11,04. Het seizoen staat voor de Utrechtse atleten helemaal in het teken van het WK in Doha (Qatar). Dat toernooi begint pas eind september. Ze wil er zowel de 100 als 200 meter lopen.