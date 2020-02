Hakon Evjen in actie tegen LASK Linz. Ⓒ ANP Sport

WIJDEWORMER - Terwijl AZ-trainer Arne Slot voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle waakt voor gemakzucht, is er ook lof voor het optreden van basisdebutant Hakon Evjen (20) tegen LASK Linz afgelopen donderdag: „We wisten al dat we een goede voetballer in huis hadden gehaald.”