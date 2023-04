Feyenoord bindt ook FC Utrecht aan zegekar en ruikt titel

Na de slopende Europese partij tegen de mannen van Mourinho was er wel degelijk sprake van een aanslag op de lichamen van alle Feyenoorders en tijd voor herstel was er nauwelijks. Maar John de Wolf, die zelf met Feyenoord kampioen werd als speler, kwam met een paar wijze lessen. ,,In de laatste vijf duels richting de titel voel je geen pijn meer’’, zei hij. En in de kleedkamer van Stadio Olimpico had ook trainer Arne Slot de hele boel al opgepept.

Bekijk ook: PSV deelt dreun uit aan Ajax en grijpt tweede plek in Eredivisie

Klus snel geklaard

Met als gevolg dat Feyenoord in eigen stadion zondagmiddag gewoon weer vlammend uit de startblokken schoot en al na een kwartier de klus had geklaard. Sebastian Szymanski schoot de 1-0 binnen uit een van de langst durende aanvallen van Feyenoord dit jaar. Er kwam een eeuwigheid geen Utrechter aan de bal, toen Marcus Pedersen vanaf de rechterkant zijn Poolse ploegmaat in de buurt van de penaltystip op maat bediende.

Sebastian Szymanski met de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Een half uur lang stormden de Rotterdammers richting het doel van FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas, daarna namen ze voor de rust even gas terug. Niet zo verwonderlijk, gelet op de inspanningen van een paar dagen eerder. Waar het om ging was dat de thuisclub even liet zien hoe in de Nederlandse competitie nagenoeg elke tegenstander de wil kan worden opgelegd. FC Utrecht leek bij vlagen verstijfd op eigen helft te staan.

Kökcü onvermoeibaar

Meteen na de pauze hoefde het gas er slechts even op te gaan weer om de 2-0 op het scorebord te brengen. Aanvoerder Orkun Kökcü, onvermoeibaar als altijd en ook nu weer de grote regisseur, knalde op Barkas die de bal met de vuisten zo voor het hoofd van de inlopende Santiago Gimenez afleverde. De Mexicaan tekende voor zijn zevende goal in de laatste negen duels.

"Legioen zingt: ‘Arne moet blijven’"

Het Legioen scandeerde zijn naam minutenlang. Dat hij in Rome de zwaarste partij van het seizoen afwerkte en tegen de ‘Romeinse’ beul Chris Smalling zwaar het onderspit moest delven, maar nu weer meteen het net vond, geeft alleen maar aan dat hij er goed aan zou doen om zich in de Eredivisie verder te ontwikkelen.

Tekst gaat verder onder de video

Arne Slot bracht noodgedwongen wat wijzigingen aan in zijn elftal. Niet om mensen te sparen of te laten herstellen. Gernot Trauner was ziek, Quilindschy Hartman geschorst. Dat leverde Pedersen een basisplaats op (Lutsharel Geertruida schoof naar het centrum) en Marcos Lopez werd linksback. De vervanging van Alireza Jahanbakhsh door Igor Paixao was ook een logische. De twee ontlopen elkaar niet veel en Paixao heeft al leuke bijdrages geleverd aan het aanvalsspel van Feyenoord dit seizoen.

Groeien

Uit de bulk aan voetballers die afgelopen zomer binnenkwam, is hij een van de talenten die nog verder zal groeien in De Kuip, waar Jahanbakhsh met 29 jaar in een veel latere fase van zijn loopbaan verkeert. Ook om die reden is de speeltijd die de Braziliaan krijgt zo gek niet.

Het publiek in De Kuip zong in de hele tweede helft veelvuldig voor Arne Slot en zijn ploeg, met het kampioenschap als terugkerend item. Maar de aanhang zong ook: ‘Arne moet blijven’. Alle supporters hopen dat de coach, die door Mourinho afgelopen week nog werd verweten dat hij niet genoeg naar de Portugees zelf kijkt en te veel op Pep Guardiola let, in elk geval nog één jaar Feyenoord blijft trainen.

Net toen het in De Kuip wat rustiger werd en de makke Utrechters dachten dat ze het ergste achter de rug had, knalde Jahanbakhsh als invaller de bal nog even in de kruising. Opnieuw stond Kökcü aan de basis van die goal. Hij leverde de bal met een razendsnelle dribbel af bij de Iraniër, die met zijn goal Feyenoord aan hetzelfde doelsaldo als achtervolger PSV hielp. Bas Dost schoot op knappe wijze in de slotfase nog wel de 3-1 tegen de touwen, waardoor dat doelsaldo dan wel weer in het voordeel van de Eindhovenaren veranderde.